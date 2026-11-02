Palermo, Vavassori fa impazzire anche i tifosi della Juventus: «Mostruoso! Se fosse bianconero saremmo avanti di 5 punti» (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2026
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Dominic Vavassori continua a conquistare tutti, anche i tifosi delle altre squadre. Dopo la straordinaria doppietta realizzata nella vittoria per 3-1 del Palermo contro il Vicenza, il giovane attaccante rosanero è diventato protagonista di un video che sta facendo il giro dei social. A esaltare le sue qualità è stato “Nati per vincere”, noto tifoso siciliano della Juventus, molto seguito sui social e conosciuto anche tra i sostenitori delle altre squadre per i suoi commenti appassionati sul mondo del calcio.

Nel video pubblicato su TikTok, il tifoso bianconero si rivolge direttamente alla dirigenza juventina, lanciando un vero e proprio appello e indicando proprio Vavassori come un giocatore che potrebbe fare la differenza anche con la maglia della Juventus.


«Ve lo dico qua, ve lo dico, ve lo dico qua, cara dirigenza juventina, ve lo dico qua: se ci fosse Dominic Vavassori alla Juventus, oggi noi saremmo quattro o cinque punti avanti. Dominic Vavassori del Palermo, mostruoso! Altro che… Dominic Vavassori!».

Parole pronunciate con grande entusiasmo, che testimoniano come le prestazioni dell’attaccante rosanero non stiano passando inosservate nemmeno al di fuori della Sicilia.

La doppietta contro il Vicenza ha confermato l’ottimo momento di forma del giovane talento, sempre più protagonista nel Palermo di Filippo Inzaghi. Con sei reti stagionali, Vavassori si sta ritagliando un ruolo fondamentale nella formazione capolista della Serie B, trascinando i rosanero insieme a Dennis Johnsen.

Il video di “Nati per vincere”, intanto, sta attirando l’attenzione degli appassionati sui social. Un riconoscimento particolare per Vavassori, celebrato da un tifoso juventino che, pur sostenendo un’altra squadra, non ha nascosto la propria ammirazione per il numero 9 del Palermo.

Di seguito il video diventato virale sui social.

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