Ilovepalermocalcio.com sbarca in radio: al via la collaborazione con Radio Spazio Noi. Oggi alle 17:30 debutta “Rosanero Social Club”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
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Al via oggi, lunedì 19 ottobre, la collaborazione tra Ilovepalermocalcio.com e Radio Spazio Noi. Appuntamento alle 17:30 con il programma condotto da Katia Virzì.

Inizia oggi una nuova collaborazione tra Ilovepalermocalcio.com e Radio Spazio Noi, radio ufficiale dell’ACD Palermo, che porterà i colori rosanero anche in radio con un appuntamento settimanale dedicato al mondo Palermo.


A partire da oggi, lunedì 19 ottobre, alle ore 17:30, andrà in onda “Rosanero Social Club”, il programma condotto da Katia Virzì con la collaborazione della redazione di Ilovepalermocalcio.com.

Ogni lunedì sarà l’occasione per analizzare e commentare il cammino del Palermo in campionato, ripercorrendo i risultati del fine settimana, le prestazioni della squadra e i temi più importanti legati all’attualità rosanero. Un confronto che coinvolgerà i colleghi presenti in studio e gli ospiti in collegamento telefonico, per approfondire insieme quanto accade dentro e fuori dal campo.

Nella puntata odierna si parlerà naturalmente di Mantova-Palermo, ascoltando contributi audio e commentando il tutto insieme a Rosario Di Stefano.

“Rosanero Social Club” sarà in onda ogni lunedì alle 17:30 sulle frequenze 88.0 e 106.3 FM, a Palermo e provincia, e in diretta streaming sul sito ufficiale “radiospazionoi.it”.

L’appuntamento è dunque fissato per oggi: il Palermo e i suoi tifosi saranno al centro di una nuova avventura radiofonica, all’insegna della passione rosanero.

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