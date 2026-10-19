La Nazione: “Carrarese, missione impossibile a Palermo? Pagliuca prepara la sfida alla capolista e punta a recuperare tre giocatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
pagliuca

La Carrarese si prepara alla trasferta più complicata di questo avvio di stagione. Dopo una domenica di riposo, la formazione di Guido Pagliuca torna al lavoro per concentrarsi sulla sfida contro il Palermo, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Un banco di prova importante per i gialloazzurri, chiamati ad affrontare la capolista imbattuta del campionato.

Come sottolinea La Nazione, il Palermo di Filippo Inzaghi sta dominando questo inizio di Serie B con sei vittorie nelle prime sette giornate e un solo pareggio, arrivato nella trasferta di Avellino. Al Barbera, inoltre, i rosanero hanno sempre conquistato i tre punti, superando nell’ordine Juve Stabia (1-0), Sampdoria (3-1) e Padova (2-1).


Un rendimento che rende particolarmente elevato il coefficiente di difficoltà della prossima trasferta. La Nazione evidenzia come la Carrarese sia attesa da una vera prova del nove, sul campo di una squadra che finora non ha concesso punti davanti al proprio pubblico.

Sul fronte della formazione, Pagliuca proverà a recuperare tre giocatori ancora indisponibili durante la sua gestione. Secondo quanto riportato da La Nazione, si tratta di Dagba, Bonfanti e Vujevic, le cui condizioni saranno valutate nel corso della settimana.

Intanto, nell’ultima partita Macchioni è tornato nell’elenco dei convocati, mentre Esteves è finito nuovamente in tribuna. La rosa della Carrarese è numericamente ampia e l’allenatore deve compiere scelte legate soprattutto alle indicazioni che arrivano dagli allenamenti.

Un esempio è rappresentato da Tommaso Guercio. Come osserva La Nazione, il giocatore sembrava destinato a trovare poco spazio dopo i tre innesti sulla fascia destra, ma con l’arrivo di Pagliuca è tornato a essere una pedina importante nelle rotazioni.

Adesso l’attenzione è tutta rivolta al Palermo: la Carrarese cercherà di dare continuità al proprio momento positivo, affrontando una capolista che al Barbera ha costruito finora un percorso perfetto.

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