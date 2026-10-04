Serie C, Girone C: Bari avanti a Salerno, Potenza-Picerno 2-1. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
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Primi 45 minuti ricchi di gol nel Girone C di Serie C. All’Arechi, il Bari è avanti 1-0 sul campo della Salernitana: a decidere, per il momento, è il rigore trasformato al 10′ da Butic.

Parità invece tra Audace Cerignola e Altamura, ferme sullo 0-0 al termine del primo tempo. Poche emozioni sul piano realizzativo, con le due squadre che torneranno in campo nella ripresa per provare a sbloccare il risultato.


Spettacolo e gol nell’altro derby del girone tra Potenza e Picerno. I padroni di casa conducono 2-1: Loiacono sblocca la gara al 9′, mentre al 30′ Russo firma il raddoppio. Il Picerno reagisce immediatamente e al 35′ Pugliese accorcia le distanze, lasciando tutto aperto in vista del secondo tempo.

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