Corriere dello Sport: “Como, accordo con il Milan per Ricci. Frosinone, sprint Cheddira”

Il mercato entra nella sua fase più calda e sono diverse le operazioni pronte a sbloccarsi. Tra queste spicca quella che potrebbe portare Samuele Ricci al Como. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano ha raggiunto un’intesa con il Milan per il trasferimento del centrocampista.

Secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ricci, 24 anni, è fuori dai piani di Ruben Amorim e, dopo i contatti avviati nei giorni precedenti, il Como ha deciso di accelerare arrivando all’accordo con i rossoneri.





«Torino, arriva Fortini. Torna di moda Esposito»

Giornata particolarmente movimentata anche per il Torino. I granata hanno trovato l’accordo con la Fiorentina per Niccolò Fortini, superando la concorrenza dell’Hull City. Il terzino classe 2006 arriverà attraverso un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni.

Per l’attacco, invece, torna d’attualità il nome di Sebastiano Esposito, attualmente al Cagliari.

«Frosinone, sprint per Cheddira: ritorno a titolo definitivo»

Una delle operazioni più importanti riguarda il Frosinone. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club ciociaro ha piazzato l’accelerazione decisiva per Walid Cheddira.

Riportare l’attaccante a Frosinone rappresentava da tempo uno degli obiettivi della società, che ha lavorato sia con il Napoli sia con l’entourage del calciatore. Cheddira, rientrato al club partenopeo dopo il prestito al Lecce, dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo.

Sempre sull’asse con il Napoli si muove il Monza. I brianzoli hanno raggiunto un’intesa di massima per Cyril Ngonge, ma il calciatore si è preso alcune ore prima di fornire la risposta definitiva. Per la porta, invece, viene seguito Orlando Gill.

«Lecce, Dalla Vecchia e Dembelé in pugno»

Secondo il quadro di mercato delineato dal Corriere dello Sport, anche il Lecce prepara nuovi innesti. I salentini hanno in pugno Marco Dalla Vecchia e Ali Dembelé, entrambi del Torino.

Prosegue inoltre la trattativa con il Como per Alieu Fadera, obiettivo già seguito in passato e particolarmente apprezzato da Eusebio Di Francesco. Il principale ostacolo resta l’ingaggio, problema che potrebbe essere superato attraverso la partecipazione del Como al pagamento di una parte dello stipendio.

«Parma, Circati al Benfica per 20 milioni»

È invece ufficiale la partenza di Alessandro Circati, ceduto dal Parma al Benfica per 20 milioni di euro. Per sostituirlo, il club emiliano ha chiesto informazioni su Diego Carlos del Fenerbahçe, difensore seguito anche dal Como.

Come sottolinea ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, potrebbe dunque aprirsi un duello tra Parma e Como per il centrale brasiliano.

«Sassuolo-Belghali, incontro positivo»

Passi avanti anche per il Sassuolo nella trattativa per Rafik Belghali. L’incontro con il Verona ha prodotto segnali positivi e nell’operazione si è discusso anche del possibile inserimento di Edoardo Iannoni.

Infine, niente Udinese per Jovan Milosevic. L’attaccante ha scelto il Braga nonostante il tentativo effettuato nelle ultime ore dal club friulano. Per rinforzare la difesa, invece, l’Udinese continua a seguire Ardian Ismajli.

Il mercato, dunque, accelera su più fronti. Il Corriere dello Sport mette soprattutto in evidenza l’intesa Como-Milan per Ricci e il ritorno ormai vicino di Cheddira al Frosinone, mentre Torino, Lecce, Parma e Sassuolo lavorano per completare le rispettive rose.