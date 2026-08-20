Giornale di Sicilia: “Palermo, il sogno per la porta resta Perin. Il bianconero apre ai rosanero”

Il mercato dei portieri del Palermo entra nel vivo, anche se ogni decisione resta inevitabilmente legata alle condizioni di Jesse Joronen. L’infortunio alla spalla destra rimediato dal finlandese durante la sfida di Coppa Italia contro il Lecce ha cambiato gli scenari e spinto il direttore sportivo Carlo Osti a valutare diverse soluzioni.

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, prima di affondare qualsiasi colpo il Palermo vuole conoscere l’esito degli accertamenti di Joronen. La durata dello stop sarà determinante per stabilire sia l’entità dell’investimento sia il profilo sul quale concentrare gli sforzi.





Perin apre al Palermo

Qualora l’assenza di Joronen dovesse essere breve, il club potrebbe continuare a puntare su Mattia Fortin, affiancandogli temporaneamente un altro portiere. Uno stop più lungo cambierebbe invece completamente lo scenario, rendendo necessario l’arrivo di un elemento di esperienza e affidabilità immediata.

Ed è proprio in questa seconda ipotesi che prende sempre maggiore consistenza il nome di Mattia Perin.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il portiere della Juventus avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al Palermo e nelle ultime ore la pista avrebbe acquisito maggiore concretezza. I primi contatti ci sarebbero già stati e il profilo del classe 1992 sarebbe particolarmente apprezzato dalla dirigenza rosanero.

Esperienza, personalità e profonda conoscenza del calcio italiano renderebbero Perin una soluzione di altissimo livello per una squadra costruita con l’obiettivo di essere protagonista in Serie B.

La pista è più concreta che mai

Il Palermo, tuttavia, non avrebbe ancora dato il via libera definitivo all’operazione. Tutto resta subordinato alla prognosi di Joronen.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, una volta conosciuti i tempi di recupero del finlandese, Osti potrà decidere se trasformare il semplice interesse per Perin in una vera e propria trattativa.

Un eventuale trasferimento dell’ex Genoa avrebbe conseguenze anche sulle strategie della Juventus. In caso di partenza di Perin, infatti, Emil Audero potrebbe diventare una soluzione per la porta bianconera.

Semper resta in corsa

Non esiste però soltanto Perin. Resta pienamente in piedi anche la candidatura di Adrian Semper, portiere croato del Pisa che conosce già Filippo Inzaghi per aver lavorato con l’attuale tecnico rosanero.

Il contratto in scadenza nel 2027 renderebbe la situazione di Semper interessante e permetterebbe al Palermo di impostare un’operazione differente rispetto a quella necessaria per arrivare a Perin.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Perin e Semper rappresentano al momento due delle principali opzioni sul tavolo di Osti.

Alle loro spalle restano monitorati anche Audero, rientrato al Como dopo l’esperienza alla Cremonese, e Pizzignacco del Monza.

La priorità resta dunque conoscere il responso degli esami di Joronen. Subito dopo il Palermo potrà scegliere quale strada percorrere: dare fiducia a Fortin con un nuovo portiere alle sue spalle oppure puntare su un numero uno di primo piano. E in quest’ultimo scenario il sogno resta Mattia Perin.