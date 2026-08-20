Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi ritrova Bani: il capitano pronto ad alzare il muro contro la Juve Stabia”

Il Palermo è pronto a ritrovare Mattia Bani. Dopo un agosto trascorso senza disputare neppure un minuto tra le amichevoli in Australia e la Coppa Italia, il capitano rosanero si prepara all’esordio stagionale contro la Juve Stabia, con l’obiettivo di dare ulteriore solidità a una difesa che anche in sua assenza ha fornito risposte positive.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, le assenze di Bani contro Melbourne City, Juventus e Lecce sono state dettate da ragioni precauzionali, tra problemi fisici di lieve entità e motivi di salute. Una situazione molto diversa rispetto allo scorso maggio, quando il forfait del difensore ai play-off rappresentò un duro colpo per il Palermo.





Inzaghi avrebbe potuto concedergli qualche minuto anche nella vittoria per 2-0 contro il Lecce, ma i cambi forzati durante la partita hanno modificato i programmi. Adesso, però, non dovrebbero esserci ostacoli al suo ritorno in campo in occasione della prima giornata di Serie B.

Bani al centro della difesa

La gestione fisica del capitano sarà uno degli aspetti da tenere sotto osservazione durante la stagione. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come l’abbondanza nel reparto arretrato potrebbe permettere a Inzaghi di ricorrere maggiormente alle rotazioni rispetto allo scorso campionato, con l’obiettivo di portare i giocatori nelle migliori condizioni alla fase decisiva della stagione.

La prova contro il Lecce ha fornito indicazioni incoraggianti anche dalle seconde linee. Una nuova risposta positiva contro la Juve Stabia rafforzerebbe ulteriormente la convinzione del tecnico di poter contare su un organico profondo e su più alternative di livello.

Quella di Bani non dovrebbe essere l’unica novità della retroguardia. Sulla destra mancherà infatti lo squalificato Pierozzi e, secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, al suo posto dovrebbe esserci Cassandro.

Il ritorno dell’ex Genoa garantirà esperienza, carisma e letture difensive a un reparto che contro il Lecce, nonostante qualche momento di difficoltà, ha mantenuto la porta inviolata contro una formazione di categoria superiore.

Il nuovo modulo e la sfida alla Juve Stabia

Bani dovrà inoltre inserirsi nel nuovo 4-2-3-1 scelto da Inzaghi. Un sistema che il difensore ha già sperimentato durante la carriera e sul quale ha lavorato nelle amichevoli in Val Gardena e durante l’ultimo mese di allenamenti.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i precedenti della passata stagione contro la Juve Stabia hanno lasciato sensazioni contrastanti al capitano: all’andata fu superato da Cacciamani nell’azione del gol decisivo, mentre al ritorno trovò la rete del momentaneo 2-1 prima del definitivo 2-2 firmato da Mosti.

Adesso Bani punta a prendersi una soddisfazione differente, aiutando il Palermo a cominciare nel migliore dei modi il proprio cammino verso l’obiettivo Serie A.

La solidità difensiva sarà infatti uno dei fattori determinanti per le ambizioni rosanero. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricorda i numeri della scorsa stagione: 33 gol subiti e 17 partite senza incassare reti, diventati rispettivamente 36 e 18 considerando anche i play-off. Numeri dai quali ripartire per provare a compiere il definitivo salto di qualità.