Giornale di Sicilia: “Palermo, Peda si prende la scena: col Lecce una prova da protagonista”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (19)

Da riserva a protagonista nel giro di pochi minuti. Patryk Peda ha iniziato la nuova stagione esattamente come aveva concluso quella precedente, ritagliandosi un ruolo importante nella difesa del Palermo. Contro il Lecce il centrale polacco ha sfruttato nel migliore dei modi l’occasione concessagli, risultando decisivo in diversi momenti della partita.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, inizialmente Peda non avrebbe dovuto giocare. Al centro della difesa, accanto a Ceccaroni, era infatti previsto Magnani, fermato però durante il riscaldamento da un indurimento all’adduttore. Inzaghi ha così scelto precauzionalmente di non rischiare l’ex Reggiana, affidandosi al classe 2002.


Una chiamata improvvisa alla quale Peda ha risposto nel migliore dei modi.

Peda decisivo contro il Lecce

Il difensore è stato tra i migliori nella vittoria di Coppa Italia, mettendosi in evidenza soprattutto nella ripresa, quando il Lecce ha aumentato la pressione alla ricerca del gol.

Resta negli occhi l’intervento su Stulic, pronto a concludere a botta sicura, così come il doppio salvataggio nell’azione che ha visto protagonista Geubbels sulla linea di porta insieme a Fortin.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la prestazione contro i salentini non ha fatto altro che confermare ciò che Inzaghi già sapeva: Peda rappresenta un elemento sul quale poter fare affidamento in qualsiasi momento e contro qualsiasi avversario.

Il polacco non ha fatto rimpiangere né Magnani né il capitano Bani, che dovrebbe tornare al centro della retroguardia in occasione dell’esordio in campionato contro la Juve Stabia.

Una risorsa in più per Inzaghi

Durante il precampionato Peda è stato utilizzato sia al fianco di Magnani sia insieme a Ceccaroni. Proprio con quest’ultimo, evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sembra essere nato un feeling particolare, confermato anche dall’abbraccio tra i due al termine della vittoria contro il Lecce.

Un’immagine che racconta anche la concorrenza interna alla difesa rosanero: tante alternative a disposizione di Inzaghi e la possibilità di effettuare rotazioni senza abbassare sensibilmente il livello del reparto.

Per Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Peda rappresenta dunque molto più di una semplice riserva. Il centrale vuole ritagliarsi il proprio spazio e la prestazione contro il Lecce ha mandato un segnale chiaro a Inzaghi. In una Serie B lunga e complicata, poter contare su alternative di questo livello può diventare uno dei punti di forza del Palermo.

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