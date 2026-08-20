Giornale di Sicilia: “Palermo, entusiasmo alle stelle: già oltre 25 mila al Barbera per la Juve Stabia”

La vittoria contro il Lecce in Coppa Italia ha alimentato ulteriormente l’entusiasmo attorno al Palermo. Il successo per 2-0 sulla formazione di Eusebio Di Francesco ha dato nuova spinta all’ambiente rosanero, che adesso si prepara all’esordio in campionato contro la Juve Stabia, in programma domenica alle 21 al Renzo Barbera.

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la vendita dei biglietti per la sfida contro le Vespe ha già superato quota 8 mila tagliandi. Un dato che, sommato agli abbonamenti sottoscritti, porta a oltre 25 mila gli spettatori che hanno già assicurato la propria presenza sugli spalti per la prima giornata di Serie B.





Il Barbera verso un’altra grande notte

I numeri lasciano dunque immaginare un Barbera ancora una volta gremito, pochi giorni dopo i 33.009 spettatori presenti per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la risposta del pubblico conferma il clima di grande entusiasmo che accompagna l’inizio della nuova stagione del Palermo. La squadra di Filippo Inzaghi potrà così contare nuovamente sulla spinta di un pubblico numeroso per il primo appuntamento del campionato.

A dirigere Palermo-Juve Stabia sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Il bilancio del direttore di gara nei precedenti con i rosanero è favorevole: sette partite arbitrate, con quattro vittorie del Palermo, un pareggio e due sconfitte.

Collu ha già diretto due volte i siciliani nella passata stagione, arbitrando il successo interno per 2-0 contro il Cesena e il pareggio esterno sul campo dell’Entella. Gli assistenti saranno Cavallino e Regattieri, mentre Toro ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al Var ci sarà Cosso, con Gariglio come Avar.

Oggi la ripresa a Torretta

Nel frattempo, dopo la giornata di riposo concessa da Inzaghi, il Palermo tornerà oggi ad allenarsi al CFA di Torretta per proseguire la preparazione della partita contro la Juve Stabia.

Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la giornata sarà caratterizzata anche dalla presentazione ufficiale di Gabriel Strefezza, uno dei nuovi acquisti rosanero, chiamato a raccontare le prime sensazioni della sua nuova esperienza a Palermo.

L’attenzione, però, è già rivolta a domenica. Con oltre 25 mila presenze già assicurate, il Barbera si prepara a diventare ancora una volta uno dei grandi protagonisti della serata.