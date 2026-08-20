Tuttosport: “Palermo-Perin, riflessioni in corso: sul piatto un ricco triennale. La Juventus pensa ad Audero”

Il futuro di Mattia Perin resta uno dei temi caldi del mercato del Palermo. Il portiere della Juventus si è preso ancora qualche ora per valutare attentamente la proposta arrivata dal club rosanero, mentre a Torino si preparano a un possibile effetto domino tra i pali.

Come scrive Nicolò Schira su Tuttosport, il Palermo avrebbe messo sul tavolo un ricco contratto triennale per convincere Perin a lasciare la Juventus. Una proposta che garantirebbe all’ex Genoa la possibilità di vivere da titolare e protagonista la parte finale della propria carriera, entrando a far parte di un progetto dalle grandi ambizioni.





Perin riflette sull’offerta del Palermo

Secondo Nicolò Schira su Tuttosport, il progetto prospettato al portiere sarebbe chiaro: contribuire al ritorno del Palermo in Serie A e, successivamente, provare a portare il club verso traguardi ancora più prestigiosi.

Perin non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il classe 1992 starebbe valutando attentamente tutti gli aspetti della proposta prima di comunicare la propria scelta.

La situazione interessa direttamente anche la Juventus. L’arrivo di Guglielmo Vicario dal Tottenham ha infatti modificato le gerarchie della porta bianconera, mentre Michele Di Gregorio è considerato in uscita e preferirebbe proseguire la propria carriera all’estero.

Se Perin va al Palermo, la Juventus pensa ad Audero

L’eventuale sì di Perin ai rosanero potrebbe innescare un’altra operazione. Come riferisce Nicolò Schira su Tuttosport, la Juventus starebbe infatti valutando il ritorno di Emil Audero, in uscita dal Como.

L’ex portiere bianconero rappresenterebbe una soluzione particolarmente conveniente anche dal punto di vista delle liste, essendo cresciuto nel vivaio juventino. Audero potrebbe così tornare a Torino per ricoprire il ruolo di secondo alle spalle di Vicario.

Non è comunque esclusa la permanenza di Perin alla Juventus. In questo caso, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, il portiere si aspetterebbe come riconoscimento della propria fedeltà un prolungamento del contratto fino al 2028.

Il bivio appare dunque definito: accettare il triennale del Palermo e diventare protagonista del progetto rosanero oppure restare alla Juventus, dove il quadro della porta è stato profondamente modificato dall’arrivo di Vicario.

La decisione di Perin potrebbe arrivare dopo le ultime riflessioni e rappresentare il primo tassello di un vero e proprio effetto domino tra Palermo e Juventus.