Tuttosport: “Vicenza, idea Soleri per l’attacco. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (73) soleri Wisniewski

Il mercato di Serie B continua a muoversi a pochi giorni dall’inizio del campionato. Tra le società più attive c’è il Vicenza, alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Moncini. Come riportato da Cristiano Tognoli su Tuttosport, il nome che piace ai biancorossi è quello di Edoardo Soleri, in uscita dallo Spezia.

L’eventuale arrivo di Soleri permetterebbe al Vicenza di costruire una coppia offensiva con Moncini considerata di assoluta affidabilità per la categoria.


“Mantova, in pugno Gooijer. Attesi Vlahovic e Kouda”

Secondo quanto riferisce Cristiano Tognoli su Tuttosport, è particolarmente attivo anche il Mantova. Il club ha in pugno Tristan Gooijer, difensore classe 2004 del PEC Zwolle, cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax.

Il Mantova è inoltre pronto ad accogliere Vanja Vlahovic, centravanti dell’Atalanta, mentre continua a insistere con il Parma per Rachid Kouda, centrocampista seguito anche dal Cesena.

“Catanzaro, doppio colpo: Pecorino e Giovane”

Due operazioni sono invece ormai pronte per essere ufficializzate dal Catanzaro. Come scrive Tuttosport, i giallorossi si preparano ad accogliere Emanuele Pecorino, in arrivo dalla Juventus, e Samuel Giovane, prelevato dall’Atalanta.

Il Cesena, invece, punta a definire nelle prossime ore le operazioni per Javier Gil Puche, difensore spagnolo ventenne della Juventus, e Andrea Ghion del Sassuolo.

L’Ascoli ha nel frattempo definito l’arrivo di Matteo Ricci. Il centrocampista, reduce dall’esperienza con la Sampdoria e con un passato anche tra Frosinone, Spezia, Salernitana e Perugia, ha firmato un contratto biennale.

“Avellino, occhi su Missori e Ciervo”

Anche l’Avellino guarda al Sassuolo. I nomi seguiti sono quelli di Filippo Missori, già in prestito in biancoverde, e dell’esterno offensivo Riccardo Ciervo.

Sempre secondo Cristiano Tognoli su Tuttosport, gli irpini avranno inoltre dalla Juventus il centrocampista Adin Licina, anche se l’operazione non dovrebbe concretizzarsi immediatamente.

“Juve Stabia, sogno Moro. Confente e Correia verso Pisa”

La Juve Stabia continua la propria ristrutturazione. Il club campano si prepara ad accogliere Nicola Pietrangeli e ha già ufficializzato l’arrivo di Nermin Karic dalla Virtus Entella.

Il grande obiettivo per l’attacco è però Luca Moro del Sassuolo. Il centravanti dispone di diverse richieste e, secondo Tuttosport, potrebbe eventualmente trasformarsi in un’operazione da ultimi giorni di mercato.

Parallelamente sono ormai alle formalità le partenze di Alessandro Confente e Omar Correia, entrambi destinati al Pisa. La Carrarese, infine, ha raggiunto l’accordo con la Roma per il difensore Filippo Reale, reduce dalle esperienze con Avellino e Juve Stabia.

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