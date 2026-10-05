Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani e Perin recuperano: rientro ormai in vista per Empoli”

Due recuperi importanti per ripartire. Il Palermo guarda alla trasferta di Empoli con la speranza di ritrovare Perin e Hernani, entrambi alle prese con il recupero dai rispettivi problemi muscolari. L’obiettivo è portarli al Castellani sabato, ma saranno gli allenamenti dei prossimi giorni a stabilire se potranno rientrare completamente in gruppo ed essere convocati da Inzaghi.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Perin e Hernani stanno progressivamente smaltendo i rispettivi sovraccarichi muscolari. Entrambi erano stati inseriti nel comunicato medico del 12 settembre insieme a Strefezza e il loro percorso procede con maggiore fiducia, con l’obiettivo di aumentare gradualmente i carichi senza correre rischi.





Il verdetto definitivo arriverà dunque dal campo. La settimana che conduce alla partita contro l’Empoli sarà decisiva per capire se i due giocatori potranno tornare a disposizione.

Perin verso il ritorno tra i pali

Il recupero di Perin permetterebbe a Inzaghi di ritrovare il portiere individuato per la stagione.

Prima dello stop, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’ex Juventus aveva già avuto modo di mostrare il proprio peso tra i pali, garantendo sicurezza al reparto.

Durante la sua assenza Fortin lo ha sostituito bene, offrendo affidabilità. Il ritorno di Perin aggiungerebbe però esperienza e personalità alle possibilità a disposizione del tecnico rosanero.

Hernani può aumentare le soluzioni di Inzaghi

Il recupero di Hernani può avere conseguenze ancora più ampie sotto il profilo tattico. Il centrocampista non rappresenta soltanto una soluzione in più nel reparto, ma un elemento capace di modificare l’assetto della squadra e ampliare le possibilità nella costruzione del gioco.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ricorda come Inzaghi abbia iniziato la stagione affidandosi soprattutto al 4-2-3-1, un sistema che garantisce ampiezza e presenza offensiva ma che, in alcune fasi, ha richiesto un lavoro particolarmente intenso ai centrocampisti.

Hernani può diventare una pedina utile per trovare un equilibrio differente. Il suo rientro, quindi, non deve essere interpretato soltanto nell’ottica delle rotazioni.

Per Inzaghi significherebbe poter scegliere con maggiore libertà se confermare il sistema di partenza, modificarlo durante la partita oppure adottare soluzioni capaci di aumentare la qualità nella zona offensiva senza perdere equilibrio.

Verso Empoli, giorni decisivi

Il Palermo sta infatti valutando una maggiore elasticità tattica, compresa la possibilità di utilizzare un centrocampo più folto quando le caratteristiche dell’avversario o l’andamento della partita lo richiederanno.

Per questo, conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la settimana che porterà alla trasferta di Empoli assume un’importanza particolare.

Perin e Hernani sono sulla strada del recupero. Adesso sarà il campo a stabilire se entrambi potranno essere a disposizione di Inzaghi già per la ripartenza al Castellani.