Gazzetta dello Sport: “Serie B, le trattative del giorno”
Il Pisa accelera sul mercato e si prepara a ufficializzare l’arrivo di Andrea Petagna. L’attaccante è pronto a trasferirsi dal Monza attraverso un’operazione che porterà Idrissa Touré in Brianza, con il club biancorosso che verserà anche circa un milione di euro.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi dovrebbe essere la giornata dell’ufficialità per Petagna, ma le operazioni del Pisa non si fermeranno all’attaccante. Dopo la cessione di Aebischer all’Union Berlino, sono infatti attesi sotto la Torre anche Alessandro Confente e Omar Correia, entrambi provenienti dalla Juve Stabia.
“Pisa, Pittarello resta l’ultimo obiettivo”
Una volta completati questi affari, il Pisa concentrerà le proprie attenzioni su Filippo Pittarello. La strada per l’attaccante potrebbe essersi ulteriormente liberata nelle ultime ore.
Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il Catanzaro ha individuato il sostituto in Emanuele Pecorino, in arrivo dalla Juventus dopo l’esperienza al Südtirol. I calabresi hanno inoltre definito l’operazione per Samuel Giovane, centrocampista dell’Atalanta reduce dal prestito al Palermo.
“Padova su Artistico, Mantova vicino a Vlahovic”
Movimenti importanti anche nel reparto offensivo delle altre formazioni di Serie B. Il Padova prova adesso a portare in Veneto Gabriele Artistico, di proprietà della Lazio e reduce dall’esperienza allo Spezia.
Il Mantova, invece, resta vicino a Vanja Vlahovic dell’Atalanta.
Tra le operazioni già definite, la Gazzetta dello Sport segnala il passaggio di Nermin Karic dall’Entella alla Juve Stabia, l’approdo di Matteo Ricci all’Ascoli dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria e quello di Filippo Reale dalla Roma alla Carrarese, dopo aver giocato nell’Avellino.
“Cesena, Ghion per il centrocampo. Gelli verso la Romagna”
Attivo anche il Cesena. Per il centrocampo prende quota la candidatura di Andrea Ghion, di proprietà del Sassuolo e reduce dall’Empoli, che potrebbe raccogliere l’eredità di Castagnetti, passato alla Reggiana.
In difesa, invece, è in arrivo Jacopo Gelli dal Frosinone.
Il mercato del Pisa rimane comunque uno dei più caldi del momento: dopo Petagna, Confente e Correia, l’ultimo tassello individuato dalla società toscana è Pittarello.