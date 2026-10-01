FIGC, Malagò presidente: il 6 ottobre la giunta CONI valuterà la sua eleggibilità
La posizione di Giovanni Malagò sarà al centro della prossima riunione della giunta del CONI, convocata dal presidente Luciano Buonfiglio per martedì 6 ottobre. L’incontro servirà a fare chiarezza sulla situazione del nuovo presidente della FIGC.
Malagò è già stato eletto alla guida della Federcalcio, ma resta da valutare la validità della sua eleggibilità alla presidenza. Sarà proprio la giunta del CONI a esaminare la questione nella riunione della prossima settimana.
La convocazione è stata ufficializzata dallo stesso CONI attraverso un comunicato. La posizione di Malagò rappresenta dunque uno dei punti centrali all’ordine del giorno, con la giunta chiamata a pronunciarsi sulla regolarità della sua eleggibilità dopo l’elezione alla presidenza della FIGC