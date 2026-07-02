Pisa: tre club su Bettazzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
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Il futuro di Brando Bettazzi è al centro dell’attenzione di diversi club di Serie C. Il centrocampista classe 2007 del Pisa, che nella scorsa stagione ha fatto il suo debutto in Serie A nella sfida di fine maggio contro la Lazio, è seguito con grande interesse in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sestaporta.news, sul giovane mediano non ci sarebbe soltanto la Vis Pesaro. Anche Perugia e Pergolettese avrebbero effettuato sondaggi esplorativi, anche se al momento i biancorossi sembrano in vantaggio grazie agli ottimi rapporti costruiti negli anni con il Pisa.


L’obiettivo del club toscano è chiaro: trovare una destinazione che possa garantire continuità e minutaggio a Bettazzi, permettendogli di crescere e accumulare esperienza tra i professionisti. In questo scenario, la Vis Pesaro resta la soluzione più concreta, con Perugia e Pergolettese pronte però a inserirsi in caso di rallentamenti nella trattativa.

Non è esclusa, tuttavia, un’altra opzione. Bettazzi potrebbe infatti essere aggregato alla prima squadra durante il ritiro di Morgex, dove sarà valutato dal nuovo tecnico Paolo Bianco e dal suo staff. Solo dopo questa fase il Pisa deciderà se mandarlo in prestito in Serie C oppure trattenerlo in prima squadra come alternativa nelle rotazioni di centrocampo.

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