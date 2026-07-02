Di Marzio: “Palermo-Cassandro, domani le visite mediche”
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per la rosa in vista della prossima stagione.
Nella giornata di domani, infatti, Tommaso Cassandro sosterrà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club rosanero. Un’operazione ormai definita, con il giocatore atteso in città per completare gli ultimi passaggi burocratici.
L’arrivo di Cassandro rappresenta un innesto importante per il Palermo, che continua a muoversi con decisione sul mercato per rafforzare l’organico e puntare a una stagione da protagonista.