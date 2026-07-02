Carrarese, vicino l’arrivo di Giacomo Marconi dal Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
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Il futuro di Giacomo Marconi potrebbe essere  in Serie B. L’attaccante classe 2005, di proprietà del Parma, è infatti vicino al trasferimento alla Carrarese con la formula del prestito.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano avrebbe individuato nel giovane centravanti il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.  Per Marconi si tratterebbe di una nuova occasione per trovare continuità e minutaggio tra i professionisti, proseguendo il proprio percorso di crescita lontano da Parma.


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