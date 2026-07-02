Virtus Entella, UFFICIALE: fatta per Francesco Forte

Arriva un nuovo rinforzo in attacco per la Virtus Entella. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Francesco Forte, centravanti classe 2003 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Catania in Serie C.

Questo il comunicato del club:





“Francesco Forte è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante classe 1993, reduce da una stagione al Catania in Serie C, si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo. Esperienza, carattere e gol al servizio della squadra. Lo Squalo è biancoceleste”.