Rissa in Tribuna Autorità durante Palermo-Catanzaro: emessi otto Daspo

Il Questore di Palermo ha disposto otto Daspo in seguito alla rissa scoppiata lo scorso 20 maggio nel settore Tribuna Autorità dello stadio Renzo Barbera, durante la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro.

I provvedimenti, emessi al termine dell’attività investigativa condotta dalla Digos e del procedimento istruito dalla Divisione Anticrimine, riguardano due tifosi del Palermo, due steward in servizio allo stadio e quattro componenti della delegazione del Catanzaro.





Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli scontri sarebbero stati innescati dagli atteggiamenti provocatori di un membro della delegazione ospite nel corso del primo tempo. Al rientro negli spogliatoi, un tifoso rosanero avrebbe richiamato il 27enne con due pacche sulla spalla, provocando una reazione violenta che ha dato il via alla rissa, alla quale hanno preso parte anche altri rappresentanti della società calabrese, due tifosi del Palermo e due steward.

Tutti gli otto coinvolti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata. Per tre componenti della delegazione del Catanzaro è stata contestata anche l’accusa di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli durante le manifestazioni sportive.

Per il 27enne della delegazione ospite, un tifoso del Palermo e uno steward è stato disposto un Daspo della durata di due anni; per gli altri cinque destinatari il divieto avrà invece una durata di un anno. La misura vieta l’accesso agli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale in occasione delle manifestazioni calcistiche e si estende anche alle aree di transito dei tifosi e ai centri sportivi delle rispettive squadre. La violazione del Daspo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con una multa compresa tra 10.000 e 40.000 euro