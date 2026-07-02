Dal Portogallo: “Appuah nel mirino del Rio Ave”

Stredair Appuah è pronto a una nuova esperienza lontano da Palermo. L’esterno offensivo francese, rientrato dal prestito al Valenciennes e destinato a lasciare nuovamente il club rosanero in questa sessione di mercato, sarebbe finito nel mirino del Rio Ave.

Secondo quanto riportato dal portale portoghese Diário de Transferências, la società lusitana starebbe valutando l’ingaggio del classe 2004 dopo la stagione disputata in Francia con la maglia del Valenciennes.





Arrivato al Palermo nell’estate del 2024 dal Nantes, Appuah non è riuscito a trovare spazio in rosanero, trasferendosi poi in prestito al Valenciennes per accumulare minuti ed esperienza. Ora il suo futuro potrebbe essere in Portogallo, con il Rio Ave che segue con interesse la situazione.

Al momento non risultano trattative avanzate, ma l’interesse del club portoghese rappresenta una pista concreta per il futuro dell’esterno francese.