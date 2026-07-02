Genoa, UFFICIALE: dal Modena arriva Wiafe

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
web_genoa_wiafe

Nuovo colpo per il Genoa. Attraverso un comunica sui propri canali, i rossoblù hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Modena di Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 che nella scorsa stagione si è messo in mostra con la maglia dei canarini.

Questo il comunicato del club:


“Genova, 2 luglio 2026 – Genoa CFC comunica di aver definito con Modena FC l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Samuel Wiafe, nato il 22 giugno 2008 e tra i giovani più interessanti espressi dal campionato di Serie BKT ‘25/26. Samuel è atteso in città dopo gli impegni con la Nazionale U19 all’Europeo in Galles. Doppia nazionalità, italiana e ghanese, 1 gol e 9 presenze tra i ‘Canarini’ in B, Wiafe ha firmato un contratto pluriennale. La Società rende noto contestualmente che è stato formalizzato il trasferimento a Modena FC, a titolo definitivo con diritto di riacquisto, del portiere Leonardo Consiglio (Genova, 6 agosto 2006) e, con la cessione dei diritti in formula definitiva, dell’esterno Martino Odero (Albissola Marina, 2 giugno 2007). I due giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile trovano a Modena un contesto idoneo per il loro sviluppo calcistico”

Altre notizie

9334899_02140025_onecms_1otdq2w5165waph30jf

Modena, Ambrosino sempre più vicino al ritorno: il Napoli tratta il prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Screenshot 2026-07-02 143204

UFFICIALE, doppio colpo del Modena: arrivano Consiglio e Odero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
25.10.23_Entrainement_DSC07914_@ifenn.visual-scaled

Avellino, non solo Pyyhtia: spunta la pista che porta a Okuka

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
varnier

Sudtirol, UFFICIALE: fatta per Varnier

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
corsi_fabrizio (1)

Gazzetta dello Sport: “Empoli, svolta societaria vicina: Corsi apre ai fondi americani. Artico è il nuovo ds”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Tuttosport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Samp beffata, Martinelli va all’Avellino. Modena scatenato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
diamanti

Tuttosport: “Serie B, è l’anno dei debuttanti: ben sette nuovi allenatori pronti alla prima esperienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
hernani-parma

Giornale di Sicilia: “Palermo, avanti con il mercato: Hernani e Cassandro attesi, Osti lavora anche alle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Ghedjemis

Giornale di Sicilia: “Il Palermo molla Luvumbo. Riparte la caccia all’esterno: tutti i nomi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
palermo manchester city (28) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, svolta sul mercato: tramonta Luvumbo, Osti cerca un nuovo esterno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
tonali

Corriere dello Sport: “Tonali al Tottenham è fatta: è il calciatore italiano più pagato della storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026

Ultimissime

web_genoa_wiafe

Genoa, UFFICIALE: dal Modena arriva Wiafe

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
9334899_02140025_onecms_1otdq2w5165waph30jf

Modena, Ambrosino sempre più vicino al ritorno: il Napoli tratta il prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Screenshot 2026-07-02 143204

UFFICIALE, doppio colpo del Modena: arrivano Consiglio e Odero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
25.10.23_Entrainement_DSC07914_@ifenn.visual-scaled

Avellino, non solo Pyyhtia: spunta la pista che porta a Okuka

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
varnier

Sudtirol, UFFICIALE: fatta per Varnier

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026