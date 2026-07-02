Genoa, UFFICIALE: dal Modena arriva Wiafe

Nuovo colpo per il Genoa. Attraverso un comunica sui propri canali, i rossoblù hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Modena di Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 che nella scorsa stagione si è messo in mostra con la maglia dei canarini.

Questo il comunicato del club:





“Genova, 2 luglio 2026 – Genoa CFC comunica di aver definito con Modena FC l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Samuel Wiafe, nato il 22 giugno 2008 e tra i giovani più interessanti espressi dal campionato di Serie BKT ‘25/26. Samuel è atteso in città dopo gli impegni con la Nazionale U19 all’Europeo in Galles. Doppia nazionalità, italiana e ghanese, 1 gol e 9 presenze tra i ‘Canarini’ in B, Wiafe ha firmato un contratto pluriennale. La Società rende noto contestualmente che è stato formalizzato il trasferimento a Modena FC, a titolo definitivo con diritto di riacquisto, del portiere Leonardo Consiglio (Genova, 6 agosto 2006) e, con la cessione dei diritti in formula definitiva, dell’esterno Martino Odero (Albissola Marina, 2 giugno 2007). I due giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile trovano a Modena un contesto idoneo per il loro sviluppo calcistico”