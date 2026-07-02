Modena, Ambrosino sempre più vicino al ritorno: il Napoli tratta il prestito

Il Modena è a un passo dal riportare in gialloblù Giuseppe Ambrosino. L’attaccante classe 2003, di proprietà del Napoli, è infatti sempre più vicino a vestire nuovamente la maglia emiliana con la formula del prestito.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra i due club hanno registrato ulteriori passi avanti nelle ultime ore e l’operazione è ormai in fase avanzata. Per Ambrosino si tratterebbe di un ritorno al Modena dopo la precedente esperienza, con la società canarina pronta a puntare ancora sulle sue qualità per rinforzare il reparto offensivo.



