UFFICIALE, doppio colpo del Modena: arrivano Consiglio e Odero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
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Arriva un doppio colpo in casa Modena. I canarini, attraverso i propri canali, hanno ufficializzato l’arrivo in gialloblù di Martino Odero e Leonardo Consiglio, che si uniranno alla rosa a disposizione di mister Galloppa in vista della prossima stagione.

Questi i comunicati del club:


“Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC le prestazioni sportive di Martino Odero, che ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione un’ulteriore stagione. Difensore classe 2007 di Albissola, è partito dal settore giovanile del Vado. Dopo le esperienze al Veloce e all’Albissola è entrato nel vivaio del Genoa in Under 13 ed è arrivato fino alla Primavera, raccogliendo nell’ultima stagione 4 assist e un gol in 36 partite. Già nazionale italiano dall’Under 15 all’Under 19, nel 2025 ha vinto il Torneo di Viareggio col club rossoblù. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Martino il benvenuto nella famiglia gialloblù”

“Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC le prestazioni sportive di Leonardo Consiglio, con diritto di riacquisto a favore della società ligure. Il giovane portiere ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione un’ulteriore stagione. Classe 2006, nato a Genova, muove i primi passi in società dilettantistiche prima di approdare all’età di 13 anni alla Sampdoria, dove rimane per due stagioni. In Under 15 inizia poi il suo percorso con la maglia del Genoa, club nel quale si laurea campione d’Italia nella categoria Under 18 e cresce fino alla Primavera, guadagnandosi anche diverse chiamate nelle nazionali giovanili azzurre. Nell’estate del 2025 si trasferisce in prestito alle Dolomiti Bellunesi, vivendo la sua prima esperienza tra i professionisti in Serie C. Titolare inamovibile, si distingue con 9 clean sheet in 35 presenze, affermandosi come uno dei portieri più interessanti della categoria”.

 

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