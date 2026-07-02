Avellino, non solo Pyyhtia: spunta la pista che porta a Okuka

L’Avellino continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Da oltre quindici giorni il club biancoverde è impegnato nel tentativo di arrivare a Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese classe 2003 di proprietà del Bologna, reduce da una stagione in prestito al Modena, dove ha totalizzato 30 presenze.

Secondo quanto riportato da TMW, la trattativa, tuttavia, non ha ancora registrato sviluppi decisivi e i tempi si stanno allungando. Per questo motivo la dirigenza irpina avrebbe iniziato a prendere in considerazione anche alcune alternative.





Tra i profili monitorati c’è quello di Mayka Okuka, centrocampista svizzero di origini angolane, classe 2002 e di proprietà del Losanna. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’interesse sarebbe emerso nelle ultime ore. Nell’ultima stagione Okuka ha giocato in prestito allo Stade Nyonnais, con cui ha collezionato 43 presenze complessive, mettendo a segno anche una rete