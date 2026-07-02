Sudtirol, UFFICIALE: fatta per Varnier

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
varnier

Attraverso un comunicati sui propri canali, il Sudtirol ha ufficializzato l’arrivo di Marco Varnier. Il difensore ha firmato un contratto che lo lega ai biancorossi fino al 30 giugno 2027 ed è pronto ad una nuova avventura in Serie B.

Questo il comunicato del club:


“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Marco Varnier. Il difensore 28enne ha firmato un contratto di un anno con l’FCS, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. L’accordo prevede inoltre un’opzione per il prolungamento di un’ulteriore stagione, che scatterà al verificarsi di condizioni prestabilite.
Marco Varnier: “Sono molto felice di essere arrivato all’FC Südtirol, una realtà che in questi ultimi anni ha dimostrato solidità e un percorso di crescita costante. Qui trovo un ambiente ambizioso, con tanta voglia di continuare a migliorare e spero di poter dare il mio contributo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza con i colori biancorossi”.
L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Marco Varnier e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi”

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