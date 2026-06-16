SudTirol, tutto pronto per l’annuncio di Lovisa

Il SudTirol è pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria storia dirigenziale. Dopo l’addio di Paolo Bravo, il club altoatesino ha individuato in Matteo Lovisa il profilo ideale per ricoprire il ruolo di direttore sportivo e guidare la programmazione delle prossime stagioni.

Come riportato da TuttomercatoWeb, il dirigente ha risolto il proprio contratto con la Juve Stabia e ha già sottoscritto un accordo triennale con la società biancorossa. Un segnale chiaro della volontà del SudTirol di costruire un progetto solido e duraturo, sulla scia della continuità garantita negli ultimi anni dalla gestione Bravo.





L’annuncio ufficiale dell’arrivo di Lovisa è atteso entro giovedì. Successivamente, il nuovo direttore sportivo sarà chiamato a sciogliere uno dei principali nodi del club: la scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Tra i nomi che restano in corsa per la panchina c’è quello di Giorgio Gorgone.

Per il SudTirol si apre dunque una nuova fase, con l’obiettivo di consolidarsi ulteriormente nel panorama della Serie B e proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.