Di Marzio: “Palermo, Joronen verso il rinnovo: parti vicine all’intesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (70) joronen

Il Palermo è al lavoro per blindare uno dei protagonisti della scorsa stagione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio attraverso un post pubblicato sui propri canali social, il portiere Jesse Joronen sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il club rosanero.

Le parti starebbero infatti lavorando agli ultimi dettagli dell’accordo e sarebbero ormai a un passo dall’intesa definitiva per prolungare il rapporto per un’altra stagione.


Una notizia importante per il Palermo, che punta a confermare una delle pedine più esperte della rosa in vista del prossimo campionato. La permanenza dell’estremo difensore finlandese garantirebbe continuità e affidabilità a un reparto fondamentale per le ambizioni della squadra.

Salvo sorprese, il rinnovo potrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni, consolidando ulteriormente il legame tra Joronen e il club siciliano.

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