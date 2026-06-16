Escl. Palermo Primavera: Enrico Battisti vicino alla panchina

Rosario Di Stefano Giugno 16, 2026
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Continuano i movimenti in casa rosanero, anche a livello di settore giovanile. Dopo l’addio di Cristian Del Grosso, che nella passata stagione ha guidato la formazione Primavera, proseguono le valutazioni all’interno del City Football Group per individuare il profilo a cui affidare la panchina.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Ilovepalermocalcio.com, la decisione sarebbe però ormai vicina. Enrico Battisti si appresta infatti a raccogliere l’eredità di Del Grosso. La scelta non è ancora definitiva e le trattative sono tuttora in corso, ma la candidatura di Battisti continua a guadagnare terreno.


Il tecnico classe 1975 è reduce dall’esperienza con l’Italia Under 18, dove nella stagione 2023/24 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al fianco di Daniele Franceschini.

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