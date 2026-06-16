Palermo, vacanze in Giappone per Peda

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Momento di relax lontano dal campo per Patrick Peda. Il difensore polacco ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di immagini che lo ritraggono in Giappone, una delle mete più affascinanti e visitate al mondo.

Tra scorci urbani, luoghi simbolo e atmosfere tipiche della cultura nipponica, il giovane calciatore ha voluto condividere con i propri follower alcuni momenti del suo soggiorno nel Paese del Sol Levante. Il post ha immediatamente raccolto numerosi apprezzamenti e commenti da parte di tifosi e compagni di squadra.


Per Peda si tratta di una pausa utile per ricaricare le energie in vista della prossima stagione, che vedrà i rosanero impegnati per riuscire ad ottenere la promozione in Serie A.

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