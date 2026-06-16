Union Brescia, UFFICIALE: riscattato Crespi dall’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Attraverso una nota ufficiale tramite i propri canali, l’Union Brescia ha comunicato di aver riscattato Valerio Crespi dall’Avellino. L’attaccante ha firmato con le rondinelle un contratto triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:


“Union Brescia comunica di aver esercitato il diritto di riscatto dall’US Avellino 1912 per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Valerio Crespi. Arrivato in biancazzurro nel mercato di gennaio, l’attaccante classe 2004 si è distinto per il suo immediato impatto e per un rendimento di assoluto livello, totalizzando 20 presenze e 11 reti complessive: 7 in regular season e 4 nei playoff, confermandosi tra i grandi protagonisti della stagione. A impreziosire il suo percorso anche la straordinaria rovesciata realizzata a Salerno, eletta miglior gol dei Playoff Serie C Sky WiFi, una giocata che resterà tra le immagini simbolo della cavalcata biancazzurra. Valerio Crespi firmerà con Union Brescia un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029. A Valerio i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni con la maglia del Brescia”.

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