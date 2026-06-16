Frosinone, vicino l’ingresso di nuovi investitori

Dopo la promozione in Serie A della scorsa stagione, sono in arrivo importanti novità in casa Frosinone, dove il club si prepara ad accogliere l’ingresso di nuovi investitori.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni è previsto l’ingresso in società di un gruppo investitori internazionali che sarebbe anche proprietario dell’Ipswich Town. Ancora da limare i dettagli dell’operazione, con quote esatte e la percentuale del club che passerà nelle mani della nuova cordata ancora da definire. La fumata bianca potrebbe comunque arrivare a breve.



