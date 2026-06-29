Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cose da numero 1”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Che vittoria per Sinner

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Difesa Palermo, l’idea è Bonfanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Vino e grano, crisi milionaria”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Brunori e Palermo, è finita”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Via! Sinner sfida… Jannik”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maraleo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Formula rovente”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Stop ai corsi di formazione. Settemila studenti in bilico”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo in azione”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Scontro sulla formazione. Schifani convoca Turano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Ferrari e Kimi con rabbia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la priorità diventa Luvumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Inter beffe da Paz”

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Ultimissime

Maldini

Gazzetta dello Sport: “Malagò accelera: oggi il contatto con Maldini. Conte resta il sogno per la Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Luvumbo

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Luvumbo in stand-by”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (26) desplanches moreo

Gazzetta dello Sport: “Palermo, caccia al vice Pohjanpalo: Moreo e De Luca in cima alla lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Palermo grandi firme”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (79) Gomes

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa anche dalle uscite: da Brunori a Vasic, tanti i nodi da sciogliere”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026