Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, che giro”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Grandi movimenti in casa Inter

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’Etna fa faville, il turismo fa flop”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Studio Messi. Sogno con Yildiz”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Il caos dei voli a Catania”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la spinta dei 23.500”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, sconfitta a testa alta”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo cresce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Belle gioie”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Fontanarossa, turismo in cenere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Da favola”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Juve ti pensavo da un anno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Etna non concede tregua”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026

Ultimissime

palermo catanzaro 3-2 (22) tifosi

Curva Nord Palermo, l’appello ai tifosi: “Oggi il Palermo torna dall’Australia, ci vediamo allo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Quotidiano di Puglia: “Palermo-Lecce, la cassata sfida il pasticciotto: al Barbera torna l’incrocio tra tifoserie gemellate”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Repubblica: “Palermo, dall’Australia segnali da Serie A: Inzaghi torna con più certezze”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Giornale di Sicilia: “Palermo, primi lampi di Strefezza: undici minuti per mostrare tutto il suo talento”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (85)

Giornale di Sicilia: “Palermo, riecco il Barbera: dal jet lag al caldo, la corsa verso il Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026