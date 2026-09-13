Avellino-Palermo 0-0: la cronaca live del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
AUGELLO1 (1)

Tutto pr0nto per il match della quarta giornata di Serie B tra Avellino e Palermo. Seconda trasferta stagionale per i rosanero, che vanno alla ricerca della quarta vittoria in campionato per confermarsi a punteggio pieno. Mister Inzaghi, per questa difficile gara, dovrà però far a meno degli infortunati Hernani, Strefezza, Peda e Perin. Arrivano invece in grande forma all’incontro gli uomini di Nesta, reduci da due successi nelle prime tre. Di seguito la cronaca live della partita:

FORMAZIONI:


AVELLINO: 50 Martinelli, 4 Izzo (C), 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 10 Russo, 20 Palumbo, 23 Venturi, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 56 Enrici.

A disposizione: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Di Bitonto, 5 Palmiero, 9 Cheddira, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 24 Sounas, 30 Adamo, 77 Di Paolo.

Allenatore: Nesta.

PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 84 Cassandro, 93 Barba.

A disposizione: 12 Nespola, 63 Balaguss, 6 Gomes, 17 Johnsen, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1).

Primo assistente: Andrea Zingarelli (Siena).

Secondo assistente: Andrea Bianchini (Perugia).

Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera).

VAR: Giacomo Camplone (Lanciano).

AVAR: Alberto Santoro (Messina).

TABELLINO:

AMMONIZIONI:

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