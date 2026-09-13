Avellino-Palermo 0-0: la cronaca live del match
Tutto pr0nto per il match della quarta giornata di Serie B tra Avellino e Palermo. Seconda trasferta stagionale per i rosanero, che vanno alla ricerca della quarta vittoria in campionato per confermarsi a punteggio pieno. Mister Inzaghi, per questa difficile gara, dovrà però far a meno degli infortunati Hernani, Strefezza, Peda e Perin. Arrivano invece in grande forma all’incontro gli uomini di Nesta, reduci da due successi nelle prime tre. Di seguito la cronaca live della partita:
FORMAZIONI:
AVELLINO: 50 Martinelli, 4 Izzo (C), 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 10 Russo, 20 Palumbo, 23 Venturi, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 56 Enrici.
A disposizione: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Di Bitonto, 5 Palmiero, 9 Cheddira, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 24 Sounas, 30 Adamo, 77 Di Paolo.
Allenatore: Nesta.
PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 84 Cassandro, 93 Barba.
A disposizione: 12 Nespola, 63 Balaguss, 6 Gomes, 17 Johnsen, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1).
Primo assistente: Andrea Zingarelli (Siena).
Secondo assistente: Andrea Bianchini (Perugia).
Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera).
VAR: Giacomo Camplone (Lanciano).
AVAR: Alberto Santoro (Messina).
TABELLINO:
AMMONIZIONI: