Repubblica Palermo: “Il Palermo accelera per Hernani. Inzaghi pronto a riabbracciarlo”

Il Palermo entra nella fase più calda del mercato estivo e prepara i primi colpi per consegnare a Filippo Inzaghi una squadra sempre più competitiva. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il nome che nelle ultime ore ha registrato l’accelerazione più importante è quello di Hernani, centrocampista del Monza individuato come rinforzo ideale per aumentare qualità, esperienza e peso offensivo nella mediana rosanero.

Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando intensamente con il Monza per chiudere l’operazione. Il club brianzolo non considera il brasiliano incedibile e l’apertura alla cessione è concreta. (Nella serata precedente Gianluca Di Marzio aveva già parlato di una forte accelerazione del Palermo nella trattativa, indicando i rosanero in netto vantaggio sulla concorrenza.) Le prossime ore potrebbero risultare decisive per arrivare alla fumata bianca.





Hernani rappresenta un profilo particolarmente gradito sia a Filippo Inzaghi sia al City Football Group. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il brasiliano garantisce duttilità tattica, potendo agire sia da centrocampista centrale sia da trequartista. Nell’ultima stagione ha contribuito alla promozione del Monza con sei gol e due assist tra campionato e playoff, confermandosi uno dei centrocampisti più incisivi della categoria.

Parallelamente il Palermo continua a lavorare anche su Alessandro Romano. Il centrocampista classe 2006 della Roma resta uno degli obiettivi principali per il futuro del club. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la valutazione dei giallorossi si aggira intorno agli otto milioni di euro e la concorrenza di Bologna e Cagliari rende l’operazione particolarmente complessa.

In attacco il primo obiettivo continua a essere Zito Luvumbo. L’esterno offensivo del Cagliari è considerato il profilo ideale per il sistema di gioco di Inzaghi e resta in cima alla lista delle preferenze. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo ha già ottenuto importanti aperture e sta lavorando per individuare la formula più adatta per chiudere il trasferimento. Il Maiorca, dove il giocatore ha militato in prestito, vorrebbe riportarlo in Spagna, ma i rosanero al momento sembrano avere una corsia preferenziale.

Sul fronte delle uscite resta da monitorare la situazione di Aljosa Vasic. Il Vicenza continua a seguire con interesse il centrocampista serbo e nelle ultime ore il direttore sportivo Giorgio Zamuner ha confermato i contatti avviati con il Palermo.

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Per quanto riguarda la difesa, la società continua a monitorare diversi profili. Sulla fascia sinistra piacciono Stefano Di Mario dell’Entella e Matteo Cocchi dell’Inter, mentre per il reparto arretrato restano nei radar Tommaso Cassandro del Como e Daniel Tonoli, difensore valutato circa cinque milioni di euro e seguito anche da altri club.

Come conclude Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo è pronto a imprimere una forte accelerazione alle trattative già avviate per arrivare al ritiro con una rosa sempre più vicina alle richieste di Filippo Inzaghi.