Giornale di Sicilia: “Delio Rossi: «Il Palermo sarà ancora tra le favorite. Giusto dare continuità a Inzaghi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Il Palermo riparte dalla delusione della scorsa stagione con l’obiettivo di trasformarla in un punto di forza per il futuro. Ne è convinto Delio Rossi, uno degli allenatori più amati della storia recente rosanero, che in un’intervista concessa a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia ha analizzato il momento della squadra di Filippo Inzaghi e le prospettive del prossimo campionato.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ex tecnico della finale di Coppa Italia del 2011 non nasconde il rammarico per il mancato ritorno in Serie A.


«Quando sei il Palermo e giochi in Serie B, non puoi fare altro che lottare per vincere il campionato. È chiaro, quindi, che quando non riesci nell’obiettivo c’è rammarico e dispiacere e quindi capisco la delusione per il mancato raggiungimento delle aspettative».

Nonostante l’amarezza per l’esito dell’ultima stagione, Rossi guarda con fiducia al futuro. Nell’intervista raccolta da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, l’ex allenatore rosanero ha sottolineato la solidità della proprietà e la scelta di proseguire con Filippo Inzaghi.

«Avendo una società così forte, è impossibile non pensare che il Palermo sarà nuovamente tra le favorite per il prossimo campionato. Dare continuità al lavoro di Inzaghi è sicuramente la cosa più giusta. Se hanno deciso di puntare ancora una volta su di lui, vorrà dire che hanno ritenuto che fosse la persona giusta per riportare il Palermo in Serie A».

L’esperto tecnico sa bene, però, che la Serie B è un campionato imprevedibile e pieno di insidie. Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Rossi invita a non sottovalutare le difficoltà che attendono i rosanero.

«È chiaro che le squadre retrocesse dalla Serie A possono approfittare del paracadute per tentare una rapida risalita e quindi formare squadre molto forti. La Serie B è un campionato talmente particolare dove non puoi dare nulla di scontato e dove molte squadre ti possono sorprendere, come è successo con il Catanzaro per esempio. Quindi non c’è nulla di scontato, il Palermo dovrà faticare ma ha tutte le carte in regola per arrivare all’obiettivo».

Nel corso dell’intervista concessa a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, Rossi ha parlato anche del proprio futuro professionale dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Foggia.

«Attualmente sono svincolato. Se c’è qualche società che avrà bisogno del mio aiuto e se io stesso capirò di poter dare una mano, allora tornerò in panchina. Altrimenti resterò fuori ad aspettare, ma senza ansia».

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