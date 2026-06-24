Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Continua il braccio di ferro con il Cagliari”

Il Palermo continua a lavorare su più fronti in vista dell’apertura ufficiale del mercato estivo, con l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa quanto più possibile definita già all’inizio del ritiro precampionato. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attenzione della dirigenza è rivolta sia ai rinforzi offensivi sia alle ultime questioni contrattuali interne.

In attacco il primo nome sulla lista resta quello di Zito Luvumbo. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno angolano del Cagliari continua a essere considerato il profilo ideale per aumentare qualità, velocità e imprevedibilità nel reparto offensivo rosanero. I rossoblù valutano il giocatore tra i tre e i quattro milioni di euro e i contatti tra le società proseguono costantemente per individuare la formula più adatta a chiudere l’operazione.





Il Palermo, comunque, non vuole farsi trovare impreparato. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, restano vive anche le piste che conducono a Rao, esterno offensivo di proprietà del Napoli, e a Compagnon, giocatore che continua a essere monitorato con attenzione dal direttore sportivo Carlo Osti.

Sul fronte interno è ormai vicina alla definizione la questione legata a Jesse Joronen. Il dialogo tra il Palermo e il portiere finlandese è arrivato alle battute finali e l’intesa per il rinnovo è sostanzialmente raggiunta. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’estremo difensore è pronto a prolungare il proprio contratto di un’altra stagione, con una clausola che prevede il rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

La società continua inoltre a monitorare diversi profili per le corsie difensive. Sulla fascia destra resta sotto osservazione Tommaso Cassandro, reduce dall’esperienza al Catanzaro ma ancora di proprietà del Como. Per la corsia mancina, invece, i nomi più seguiti sono quelli di Matteo Cocchi dell’Inter e Stefano Di Mario dell’Entella, due giovani considerati particolarmente interessanti per presente e futuro.

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Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo è pronto a entrare nella fase decisiva del proprio mercato, accelerando sulle trattative già avviate per mettere a disposizione di Inzaghi una squadra competitiva sin dai primi giorni della preparazione estiva.