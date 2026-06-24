Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani a un passo. Osti insiste anche per Estevez e Romano”

Il Palermo continua a concentrare le proprie attenzioni sul centrocampo, reparto considerato prioritario dalla dirigenza in vista dell’apertura ufficiale del mercato estivo. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le operazioni per rinforzare la mediana stanno entrando nella fase decisiva e il primo colpo potrebbe essere ormai imminente.

Il nome più vicino a vestire la maglia rosanero è quello di Hernani. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa con il Monza è ormai in fase avanzata e le parti sarebbero sempre più vicine alla definizione dell’accordo. (Nella serata precedente Gianluca Di Marzio aveva anticipato un’importante accelerazione nell’operazione, indicando il Palermo nettamente in vantaggio nella corsa al centrocampista brasiliano.) La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore per un trasferimento a titolo definitivo.





L’operazione dovrebbe essere definita per una cifra inferiore al milione di euro. Hernani porterebbe in dote esperienza, leadership e qualità tecnica, caratteristiche considerate fondamentali per la squadra che Filippo Inzaghi sta costruendo per puntare ai vertici della Serie B. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il brasiliano rappresenta uno dei profili più graditi all’area tecnica rosanero.

Parallelamente resta aperto il dossier Nahuel Estevez. Il centrocampista argentino, liberatosi dal Parma dopo la scadenza del contratto, continua a occupare una posizione di primo piano nella lista degli obiettivi del Palermo. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club ha formulato una proposta biennale e mantiene contatti costanti con l’entourage del giocatore per trovare l’intesa definitiva.

Non meno importante è la pista che porta ad Alessandro Romano. Il talento classe 2006 di proprietà della Roma continua a essere seguito con grande attenzione da Carlo Osti. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle ultime settimane il Palermo ha intensificato ulteriormente i contatti per il giovane centrocampista, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Le parti stanno lavorando soprattutto sulla formula dell’operazione, con la Roma che valuta il proprio gioiello tra i sette e gli otto milioni di euro.

Il centrocampo resta dunque il principale cantiere del mercato rosanero. Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo è pronto ad affondare il colpo per garantire a Inzaghi una mediana più forte, profonda e competitiva in vista della prossima stagione.