Corriere dello Sport: “Bologna, Romano resta il primo obiettivo: sfida al Palermo per il talento della Roma”

Il Bologna accelera per Alessandro Romano. Come racconta Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, il club rossoblù è chiamato a prendere una decisione definitiva nelle prossime ore sul centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma, uno dei giovani più interessanti dell’ultima Serie B dopo l’esperienza in prestito allo Spezia.

La scadenza del 30 giugno rappresenta una data chiave nella vicenda. La Roma, infatti, è alla ricerca delle plusvalenze necessarie per sistemare il bilancio e rispettare gli obiettivi economici fissati entro la fine dell’esercizio. In questo contesto, come sottolinea Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, anche Romano potrebbe rientrare tra le operazioni utili a generare ricavi immediati.





Per questo motivo il Bologna è chiamato a scegliere rapidamente se affondare il colpo oppure rinunciare definitivamente al giocatore, lasciando spazio alle altre società interessate.

Romano preferisce Bologna

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di Claudio Beneforti, il centrocampista svizzero avrebbe manifestato una preferenza per il progetto rossoblù. Una scelta dettata anche dall’interesse concreto che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno continuato a manifestare nei suoi confronti negli ultimi dodici mesi.

Il Bologna, infatti, aveva già tentato di portare Romano a Casteldebole la scorsa estate e non ha mai interrotto il monitoraggio sul calciatore. Tra le società interessate resta vigile anche il Palermo, ma al momento il club emiliano sembra mantenere una posizione di vantaggio.

Perché Romano e non Comotto

Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport evidenzia come la scelta tecnica del Bologna sia molto precisa. Romano viene considerato un centrocampista centrale con caratteristiche differenti rispetto a Christian Comotto, talento classe 2008 del Milan.

La dirigenza rossoblù sta infatti lavorando anche sulla pista che porta a Fabio Miretti della Juventus e cerca profili complementari per completare il reparto a disposizione di Domenico Tedesco.

L’obiettivo è garantire al nuovo allenatore un’alternativa credibile a Remo Freuler. Nel 4-3-3, infatti, Nikola Moro rappresenta attualmente l’unico regista naturale della rosa e l’arrivo di Romano consentirebbe di aumentare qualità e profondità nel ruolo.

Badori convocato per il ritiro

Nel frattempo arriva una novità dal settore giovanile. Come riferisce ancora Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, prenderà parte al ritiro estivo di Valles anche Kwesi Sorotu Badori, centrocampista ghanese classe 2008.

Soprannominato “il sergente”, il giovane talento rossoblù si è messo in evidenza con l’Under 18, contribuendo alla cavalcata che ha portato la squadra a un passo dalla conquista dello scudetto di categoria.

La convocazione rappresenta un importante attestato di fiducia da parte dello staff tecnico e potrebbe essere il primo passo verso un inserimento stabile nel progetto della prima squadra.