Corriere dello Sport: “Lecce su Addai e Guirassy, il Como accelera: tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il mercato estivo continua a entrare nel vivo e, come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, diverse società di Serie A stanno definendo le strategie per rinforzare le rispettive rose in vista della nuova stagione.

Lecce, due giovani talenti nel mirino





Il Lecce guarda al futuro e valuta profili giovani e di prospettiva. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Stefano Trinchera, in sinergia con il tecnico Eusebio Di Francesco, ha inserito nella lista degli osservati speciali l’attaccante ghanese Emmanuel Addai e il francese Herba Guirassy.

Addai, ventenne reduce dall’esperienza al Qarabag, rappresenta un’opportunità particolarmente interessante essendo disponibile a parametro zero. Più complessa invece la pista che porta a Guirassy, talento del Nantes e nazionale francese Under 21, sul quale pesa una concorrenza importante oltre a costi decisamente più elevati.

Como protagonista: Kaiki arriva, Milla vicino

Il Como continua a essere una delle società più attive del mercato. Come evidenzia il Corriere dello Sport di Eleonora Trotta, i lariani hanno ormai definito l’acquisto di Kaiki dal Cruzeiro per una cifra complessiva di 14 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Le visite mediche del terzino brasiliano sono in programma oggi e rappresentano l’ultimo passaggio prima della firma ufficiale.

Parallelamente il club lombardo ha raggiunto un’intesa con il Getafe per Luis Milla sulla base di 5 milioni di euro. Resta inoltre aperta la trattativa per Yan Couto del Borussia Dortmund, uno degli obiettivi principali di Cesc Fabregas.

Sul fronte rinnovi continua invece il dialogo con Marc-Oliver Kempf. Il difensore tedesco è tentato dall’ipotesi di tornare in Bundesliga, ma Fabregas sta lavorando personalmente per convincerlo a prolungare la propria esperienza sul Lago di Como.

Parma tra Fazzini e la questione portiere

Il Parma continua a seguire con attenzione Jacopo Fazzini, considerato uno degli obiettivi prioritari per il centrocampo.

Secondo quanto riferito ancora dal Corriere dello Sport, il club emiliano lavora anche per trattenere Gabriel Strefezza, elemento ritenuto fondamentale dal nuovo allenatore Carlos Cuesta.

Per la porta il nome in cima alla lista resta Giovanni Daffara della Juventus. L’eventuale operazione dipenderà però dalla possibile partenza di Zion Suzuki, che continua ad avere estimatori soprattutto all’estero.

Atalanta all’assalto di Alajbegovic

L’Atalanta prepara l’affondo per Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco è seguito da tempo dagli osservatori nerazzurri e rappresenta una delle priorità del club bergamasco.

La società della famiglia Percassi starebbe studiando l’offerta decisiva da presentare al Salisburgo per superare la concorrenza, compresa quella della Roma.

Torino, Falcone resta un obiettivo

Anche il Torino è impegnato nella ricerca di un portiere per la prossima stagione. I granata hanno intensificato i contatti per Federico Ravaglia del Bologna, ma nella lista resta ben presente anche Wladimiro Falcone del Lecce.

Falcone continua a essere molto apprezzato dalla dirigenza granata, anche se l’operazione risulta economicamente più onerosa rispetto a quella che porta all’estremo difensore rossoblù.

Venezia, avanti tutta su Bella-Kotchap

Tra le squadre più dinamiche del momento c’è anche il Venezia. Dopo aver definito l’arrivo del portoghese Thierry Correia, il direttore sportivo Filippo Antonelli continua a lavorare con fiducia sulla trattativa per Armel Bella-Kotchap.

L’obiettivo è mettere rapidamente a disposizione di Giovanni Stroppa una rosa competitiva per affrontare il campionato di Serie A.

Icardi e Galatasaray, si tratta il rinnovo

Sul fronte internazionale continua il dialogo tra Mauro Icardi e il Galatasaray per il rinnovo del contratto.

La distanza tra le parti riguarda soprattutto la durata dell’accordo: l’attaccante argentino spinge per un biennale, mentre il club turco preferirebbe un prolungamento annuale. Nonostante alcune offerte ricevute, Icardi continua comunque a considerare il Galatasaray la sua priorità assoluta.