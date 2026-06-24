Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e le società iniziano a definire organici, panchine e strategie in vista della stagione 2026/27. Tra cambi di allenatore, giovani talenti nel mirino e operazioni già impostate, la giornata ha regalato numerosi spunti su più fronti.

Südtirol, finisce l’era Castori: arriva Possanzini





Si chiude l’esperienza di Fabrizio Castori sulla panchina del Südtirol. Il club altoatesino ha deciso di voltare pagina affidandosi a Davide Possanzini, il cui annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Una scelta che punta a inaugurare un nuovo ciclo tecnico dopo il lavoro svolto dall’allenatore marchigiano.

Avellino, asse caldo con la Juventus

L’Avellino continua a lavorare con decisione sul mercato. Gli irpini sono vicini a definire gli arrivi del centrocampista Giacomo Faticanti e dell’attaccante Emanuele Pecorino, entrambi di proprietà della Juventus.

I dialoghi con il club bianconero proseguono anche per Alessandro Pietrelli, mentre per la corsia mancina piace Brando Moruzzi, reduce dal prestito all’Empoli. Sul tavolo c’è una formula con diritto di riscatto e controriscatto.

Resta vivo anche l’interesse per Eddy Kouadio della Fiorentina, seguito però da Modena e Padova, mentre continua il monitoraggio sul giovane romanista Emanuele Lulli.

Juve Stabia, definito il nuovo assetto tecnico

La Juve Stabia è pronta a ripartire con Stefano Stefanelli direttore sportivo e Pietro De Giorgio allenatore. Le Vespe stanno inoltre lavorando per formalizzare i riscatti di Giorgini, Carissoni e Ricciardi.

Sul fronte offensivo si cerca di riportare a Castellammare Rares Burnete e Alvin Okoro, protagonisti dell’ultima stagione. Chi invece saluterà sicuramente è Giuseppe Leone, destinato a lasciare il club a parametro zero. Pisa e Modena sono attualmente le società più interessate.

Pisa, Bianco riparte tra mercato e beffa Akinsanmiro

Dopo l’ufficializzazione di Paolo Bianco, il Pisa deve fare i conti con il mancato riscatto di Ebenezer Akinsanmiro dall’Inter. Un cavillo burocratico ha complicato un’operazione che i nerazzurri avrebbero voluto completare.

A centrocampo il Pisa prepara una vera rivoluzione. Oltre alla probabile partenza di Michel Aebischer, nel mirino ci sono Giuseppe Leone, il talento sloveno Luka Topalovic e il laterale mancino dell’Inter Matteo Cocchi.

In uscita è ormai definita la permanenza di Alexander Lind al Nordsjaelland, operazione che porterà circa 4,7 milioni nelle casse toscane. Possibili partenze anche per Meister e Semper, con Scuffet destinato a diventare il nuovo titolare tra i pali.

Catanzaro, Polito prepara il nuovo corso

Dopo il rinnovo del contratto del direttore sportivo Ciro Polito, il Catanzaro attende l’ufficializzazione del nuovo allenatore Marco Turati.

Il club giallorosso dovrà gestire le situazioni di due gioielli molto richiesti come Favasuli e Liberali, seguiti da diverse società di Serie A. Nel frattempo è stato prolungato automaticamente fino al 2028 il contratto del portiere Mirko Pigliacelli.

Per il mercato in entrata piacciono Sebastiano Di Paolo, reduce dall’esperienza al Siracusa, e Jonas Heinz della Casertana.

Cesena, pronta la scommessa Diamanti

Il Cesena è vicino ad affidare la panchina ad Alessandro Diamanti. L’ex fantasista, reduce dall’esperienza nel settore giovanile del Melbourne City, è il profilo individuato dal direttore sportivo Andrea Mancini per aprire una nuova fase tecnica.

La proprietà americana avrebbe sciolto le ultime riserve dopo una serie di confronti interni. Sfuma così definitivamente il ritorno di Fabrizio Castori, fortemente invocato da una parte della tifoseria.

Intanto continua a crescere la campagna abbonamenti, che ha già superato quota 5.500 tessere.

Modena, Galloppa aspetta rinforzi

Il nuovo Modena di Daniele Galloppa prende forma. L’8 agosto i gialloblù affronteranno la Fiorentina in amichevole, una sfida speciale per il tecnico che proprio con i viola ha costruito gran parte della sua carriera da allenatore.

Sul mercato sono vicini gli arrivi di Diego Ronco dal Monopoli e del centrocampista Jonas Harder dalla Fiorentina. Sempre dall’ambiente viola potrebbe arrivare anche Eddy Kouadio, per il quale il Modena appare in vantaggio.

Resta aperta la corsa a Paulo Azzi, conteso dal Palermo, mentre il reparto offensivo necessita ancora di diversi interventi.

Benevento scatenato

Il Benevento continua a muoversi con grande decisione. Dopo aver definito le operazioni per Schimmenti, Siatounis e il ritorno di Ceresoli, il club sannita è pronto ad accogliere anche il brasiliano Logan Gaspar Queiroz, esterno offensivo classe 2006 proveniente dall’America FC di Rio de Janeiro.

La società del presidente Vigorito punta forte sul talento sudamericano, considerato uno dei prospetti più interessanti del mercato estivo.

Le altre trattative

Il Vicenza segue con interesse Aljosa Vasic del Palermo e continua a lavorare per l’attaccante Gabriele Moncini, svincolato dopo l’esperienza al Bari.

L’Arezzo insiste per il difensore Julian Illanes e segue anche Federico Ceccherini della Cremonese.

La Virtus Entella valuta Andrea Cistana, rientrato allo Spezia dopo il prestito al Bari.

L’Empoli riflette sul futuro della propria area tecnica e della panchina, con Andreoletti, Troise e De Giorgio tra i candidati.

La Carrarese tratta con l’Inter per il giovane attaccante Matteo Spinaccè.

La Serie B entra dunque nella fase più intensa del mercato estivo, con molte società impegnate a costruire le squadre che proveranno a recitare un ruolo da protagoniste nella prossima stagione.