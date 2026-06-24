Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani a un passo. Osti spinge anche per Estevez e Romano”

Il Palermo accelera con decisione sul mercato e punta a rinforzare in maniera significativa il centrocampo in vista della prossima stagione. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la dirigenza rosanero ha impresso una forte accelerazione alle trattative per Hernani, senza perdere di vista gli altri obiettivi individuati per la mediana come Nahuel Estevez e Alessandro Romano.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha ormai preso il comando nella corsa a Hernani, superando la concorrenza del Modena. I rosanero hanno raggiunto l’intesa con il centrocampista brasiliano e sono vicini anche all’accordo definitivo con il Monza per il trasferimento a titolo definitivo. Un’operazione che potrebbe chiudersi a breve e che regalerebbe a Filippo Inzaghi uno dei rinforzi maggiormente richiesti. (Nella serata precedente Gianluca Di Marzio aveva già anticipato l’importante accelerazione del Palermo nella trattativa, evidenziando il vantaggio acquisito dai rosanero sul resto della concorrenza.)





Hernani rappresenta perfettamente l’identikit ricercato dal direttore sportivo Carlo Osti. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il brasiliano garantisce esperienza, qualità e versatilità tattica, potendo agire sia in una mediana a due che a tre, oltre a ricoprire il ruolo di trequartista. A certificare il valore del giocatore c’è anche il riconoscimento come miglior calciatore dei playoff che hanno portato il Monza alla promozione.

Il lavoro del Palermo sul centrocampo non si ferma però a Hernani. Resta infatti sempre più calda la pista che conduce a Nahuel Estevez. Il centrocampista argentino è in scadenza con il Parma e sarebbe orientato a proseguire la propria carriera in Europa nonostante le richieste provenienti dall’Argentina. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club siciliano ha messo sul tavolo un contratto biennale e continua a lavorare per ridurre la distanza economica ancora esistente.

Parallelamente proseguono i contatti per Alessandro Romano. Il giovane centrocampista della Roma, reduce dall’esperienza allo Spezia, è considerato uno degli investimenti più interessanti in prospettiva. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo è disposto a sostenere un investimento importante pur di superare la concorrenza di Bologna e Cagliari e avvicinarsi alle richieste economiche della società giallorossa, che valuta il giocatore circa otto milioni di euro.

Infine, resta costantemente monitorata anche la situazione di Zito Luvumbo. L’esterno offensivo del Cagliari continua a occupare una posizione di primo piano nelle strategie del Palermo, che lavora per rafforzare non solo il centrocampo ma anche il reparto offensivo in vista di una stagione che dovrà avere come obiettivo il ritorno in Serie A.