Gazzetta dello Sport: “Palermo, primi squilli di mercato: Hernani per Inzaghi, assalto a Luvumbo per il nuovo 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
inzaghi mirri gardini osti (21)

Il Palermo lavora per costruire la squadra che Filippo Inzaghi ha in mente per la prossima stagione. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il club rosanero punta a sfruttare la base già esistente per compiere il definitivo salto di qualità e presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato tra le principali candidate alla promozione.

Secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo Palermo prenderà forma attorno al 4-2-3-1 scelto da Inzaghi, un sistema destinato a valorizzare maggiormente la fase offensiva. In quest’ottica, centrocampo e corsie esterne rappresentano oggi le priorità del direttore sportivo Carlo Osti.


L’operazione più avanzata riguarda Hernani. Il centrocampista brasiliano del Monza è sempre più vicino al trasferimento in rosanero. Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il giocatore rappresenta un profilo particolarmente gradito a Inzaghi, che lo ha già allenato ai tempi della Reggina. Nell’ultima stagione Hernani ha contribuito alla promozione del Monza con sei gol e due assist, confermando qualità tecniche e capacità di incidere anche in zona offensiva.

L’affare potrebbe essere definito per una cifra vicina al milione di euro. Il brasiliano viene considerato una risorsa preziosa sia come centrocampista centrale sia come elemento in grado di agire alle spalle delle punte, aumentando le soluzioni tattiche a disposizione dell’allenatore rosanero.

Per la mediana resta aperto anche il discorso relativo a Nahuel Estevez. Secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista argentino, in uscita dal Parma, continua a essere uno degli obiettivi principali del Palermo. I contatti con il suo entourage proseguono alla ricerca dell’intesa definitiva.

Più complicata la pista che porta ad Alessandro Romano. Il talento della Roma piace molto alla dirigenza rosanero, ma la valutazione di circa otto milioni di euro e l’interesse di diversi club di Serie A rendono l’operazione particolarmente difficile. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo starebbe valutando formule alternative per cercare di avvicinarsi alle richieste giallorosse.

Sul fronte offensivo, invece, il primo nome resta quello di Zito Luvumbo. Il Cagliari preferirebbe una cessione a titolo definitivo per circa quattro milioni di euro, mentre il Palermo punta a una formula diversa. Secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, le parti continuano a lavorare per trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le società.

L’interesse per Luvumbo non esclude inoltre alcune riflessioni su Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo la conclusione del prestito. Il suo profilo continua a essere monitorato dalla dirigenza rosanero.

In difesa, infine, il Palermo lavora sul rinnovo di Jesse Joronen e segue Tommaso Cassandro del Como, reduce dalle ultime stagioni disputate con la maglia del Catanzaro. Come conclude Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, le prossime settimane saranno decisive per dare forma definitiva al Palermo targato Inzaghi.

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