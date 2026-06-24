Gazzetta dello Sport: “Cremonese, colpo Berti. Le trattative del giorno in Serie B”

La Cremonese continua a costruire il proprio futuro puntando sui giovani di prospettiva. Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il club grigiorosso è ormai ai dettagli per l’acquisto di Tommaso Berti, uno dei talenti più interessanti emersi nell’ultimo campionato di Serie B.

Il centrocampista classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Cesena e protagonista anche con l’Under 21 guidata da Silvio Baldini, è pronto a iniziare una nuova avventura agli ordini di Marco Giampaolo, tecnico chiamato a guidare il nuovo progetto della Cremonese.





Operazione da 3 milioni

Secondo quanto riportato da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, nelle casse del Cesena entreranno circa 3 milioni di euro, bonus inclusi. Per il club romagnolo si tratta di una plusvalenza totale, essendo Berti un prodotto del proprio vivaio.

Il giocatore firmerà un contratto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione. Un investimento importante da parte della Cremonese, che vede nel giovane centrocampista un elemento ideale per il proprio progetto tecnico.

Nell’ultima stagione Berti ha collezionato numeri significativi tra le gestioni Mignani e Cole, mettendo a referto 4 gol e 8 assist, confermando una crescita costante sia come mezzala sia come trequartista.

Cesena, Diamanti sempre più vicino

Sul fronte Cesena si avvicina intanto la definizione della nuova guida tecnica. Come evidenzia ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Alessandro “Alino” Diamanti è ormai sempre più vicino alla panchina bianconera.

Il direttore sportivo Andrea Mancini sta lavorando alla composizione dello staff che accompagnerà l’ex fantasista nella sua prima esperienza da allenatore in Serie B.

Moncini verso il Vicenza

Tra le operazioni più avanzate della giornata c’è anche quella che potrebbe portare Gabriele Moncini al Vicenza.

L’attaccante è pronto a liberarsi dal Bari dopo una stagione chiusa con 11 reti nonostante la retrocessione dei pugliesi. Il club veneto lo considera uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo in vista del ritorno in Serie B.

Avellino-Juventus, asse sempre caldo

La Gazzetta dello Sport firmata da Pietro Scognamiglio segnala inoltre come continui a essere molto attivo il canale tra Avellino e Juventus.

Dopo la vicenda Daffara, i campani sono vicini all’arrivo del regista Giacomo Faticanti dalla Next Gen e dell’attaccante Emanuele Pecorino, reduce dall’esperienza al Südtirol.

Non è escluso che all’operazione possa aggiungersi anche Alessandro Pietrelli, protagonista nell’ultima stagione con la maglia del Venezia.

Verona al lavoro tra entrate e uscite

Il Verona continua a concentrarsi soprattutto sulle operazioni in uscita, ma nel frattempo si muove anche sul mercato in entrata.

Il club scaligero ha già fatto sostenere le visite mediche a Bega, proveniente dallo Stade Nyonnais, mentre per la porta resta vivo l’interesse per Nicola Leali del Genoa.