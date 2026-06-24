Gazzetta di Modena: “Modena-Palermo, che intreccio di mercato: da Hernani a Tonoli passando per Brunori”

Il mercato di Palermo e Modena continua a intrecciarsi su più fronti. Come riporta la Gazzetta di Modena, il club rosanero ha impresso una forte accelerazione per arrivare a Hernani del Monza, mentre resta aperto anche il discorso che porta a Daniel Tonoli.

Secondo la Gazzetta di Modena, il Palermo avrebbe ormai preso un netto vantaggio nella corsa a Hernani. Il centrocampista brasiliano è da tempo uno degli obiettivi principali di Carlo Osti e il club di viale del Fante sarebbe vicino alla chiusura dell’operazione con il Monza per una cifra vicina al milione di euro bonus compresi.





La Gazzetta di Modena sottolinea inoltre come i rapporti tra Palermo, Monza e Modena possano coinvolgere anche altri profili. In particolare, per arrivare a Daniel Tonoli, difensore classe 2002 valutato circa 5 milioni di euro, il Palermo starebbe valutando l’inserimento di Matteo Brunori come possibile contropartita tecnica.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, l’attaccante rosanero rappresenterebbe la principale pedina di scambio che il Palermo potrebbe mettere sul tavolo per cercare di abbassare l’esborso economico richiesto dagli emiliani per Tonoli. Al momento, tuttavia, la trattativa resta in una fase interlocutoria.

Sul difensore del Modena resta viva anche la concorrenza proveniente dalla Serie A. La Gazzetta di Modena evidenzia infatti l’interesse del Torino, che starebbe valutando un’offerta importante per il centrale gialloblù, rendendo l’operazione particolarmente complessa per i club di Serie B.

Per quanto riguarda Paulo Azzi, invece, il Modena continua a lavorare per riportare l’esterno in gialloblù, mentre il Palermo resta vigile sul giocatore, già seguito nelle scorse settimane per rinforzare le corsie esterne.