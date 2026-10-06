Miccoli-Imolese, primo contatto ufficiale: l’ex Palermo in corsa per il ruolo di direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Miccoli Match (118)

Fabrizio Miccoli e l’Imolese, arrivano nuovi sviluppi sul possibile matrimonio. L’ex capitano del Palermo è tra i profili valutati dalla formazione romagnola di Eccellenza per ricoprire il ruolo di direttore sportivo dopo l’esonero di Ulisse Savini. Tra le parti ci sarebbe stato anche un primo contatto ufficiale, senza però arrivare ancora a una decisione definitiva.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il nome di Fabrizio Miccoli era emerso già nelle scorse ore come possibile sostituto di Ulisse Savini, direttore sportivo sollevato dall’incarico negli ultimi giorni.


Adesso la pista avrebbe registrato un ulteriore passo in avanti.

Miccoli-Imolese, primo contatto

Come riferisce TuttoMercatoWeb.com, tra l’Imolese e l’ex attaccante del Palermo ci sarebbe stato un primo contatto ufficiale.

Al momento, però, non sarebbe stata presa alcuna decisione. Il club romagnolo deve infatti effettuare una valutazione più ampia della propria struttura dirigenziale, considerando che insieme al nuovo direttore sportivo dovrà essere scelto anche il nuovo Team Manager.

Per questo motivo l’Imolese vuole approfondire ogni aspetto prima di definire le nuove nomine.

Il presidente Tarantino spinge per Miccoli

A favorire il possibile approdo di Miccoli in Romagna, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe soprattutto il presidente dell’Imolese Giovanni Tarantino.

Il numero uno del club sarebbe legato da una forte amicizia con l’ex attaccante, che nel corso della propria carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Juventus, Fiorentina e Palermo.

Una pista dunque concreta, ma ancora da definire. TuttoMercatoWeb.com sottolinea come il primo contatto sia già avvenuto, mentre la società si prenderà il tempo necessario per decidere come ridisegnare il proprio assetto dirigenziale.

Per Miccoli potrebbe così aprirsi una nuova esperienza nel calcio, questa volta dietro la scrivania dell’Imolese.

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