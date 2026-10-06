Avellino, D’Agostino: «L’obiettivo è la salvezza. Stadio? Gradirei che la politica resti fuori»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
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Intervistato ai microfoni di Prima Tivvù, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’inizio di stagione dell’Avellino il presidente dei campani, Angelo D’Agostino, tornando a parlare anche del tema stadio e degli obiettivi stagionali del club.

«L’inizio di stagione fa ben sperare – ha dichiarato D’Agostino -. Dopo 5 gare ci sono stati ottimi risultati e spero che da venerdì si vada sempre meglio. Guardare la classifica ora è presto, il ko di Ascoli ha fatto male, ma ci rifaremo»


Il presidente dei biancoverdi sulla squadra ha poi aggiunto: «Si è creato un bel gruppo, abbiamo inserito giovani di qualità, promettenti, che possono darci una mano. Ci vuole sempre il giusto mix e credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. Quest’anno credo che siano ancora più promettenti dell’anno scorso e siamo contenti del lavoro di Aiello»

E sull’arrivo mancato di James Rodriguez: «Con lui avevamo parlato prima di prendere Cheddira. Poi, una volta preso Cheddira si era riaperta la situazione per James. Posso dire che non lo abbiamo preso per poco. E’ stata sicuramente una trattativa importante, a livello mediatico ha visto protagonista l’Avellino a livello mondiale. Era una cosa davvero grossa, sarebbe stato un qualcosa di importante, non solo sul rettangolo di gioco»

Inoltre, sul tema stadio: «Il progetto del 2021 aveva anche avuto i pareri di vari enti, mancava un unico parere per presentarlo in Regione, ovvero il recapito in fogna. Dalle verifiche fatte si è accertato che fosse insufficiente e quindi si bloccò tutto. Si è poi perso tempo fra commissario ed elezioni e ora abbiamo provato a capire le intenzioni che avevamo predisposto, abbiamo tolto le aree commerciali, rimodulato il parcheggio e altro, ma la capienza resta quella».

D’Agostino ha poi aggiunto: «In prima battuta sembrava che l’Amministrazione fosse d’accordo, che avrebbe trovato poi i fondi regionali, poi sembra essersi frenata la cosa. Lo stadio sta a cuore a tutti, alla città alla Provincia, e gradirei che la politica resti fuori da questo, bisogna vivere per il bene della città e della Provincia»

Infine, il presidente biancoverde rivela quello che è l’obiettivo della squadra per questa stagione: «L’obiettivo è consolidare la categoria».

 

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