Cesena, Di Taranto può partire: il Padova sulle sue tracce
Il futuro di Corrado Di Taranto potrebbe essere lontano dal Cesena. Come rivelato durante la trasmissione “Calcio in chiaro spogliatoio”, il dirigente sarebbe infatti finito nel mirino del Padova, che lo avrebbe individuato come possibile nuovo amministratore delegato.
Nonostante il contratto rinnovato fino al 2028, il recente cambio ai vertici del club romagnolo, con Mike Melby nuovo presidente al posto di John Aiello, potrebbe portare a nuovi scenari. Il Padova starebbe valutando concretamente il profilo di Di Taranto, con l’ipotesi di un ritorno vicino alla sua terra d’origine. In caso di partenza, il Cesena sarebbe quindi chiamato a individuare un nuovo direttore generale per il nuovo corso societario.