Mantova, Brutti: «Sfidare tre favorite alla promozione come Palermo, Cremonese e Verona ci metterà a dura prova»

Intervistato ai microfoni di “TeleMantova”, il direttore sportivo del Mantova, Fabio Brutti, ha parlato dell’ottimo inizio di campionato della sua squadra, lanciando uno sguardo a ciò che l’attende alla ripresa dalla sosta.

«La pausa ci ha consentito di recuperare qualche infortunato – spiega il ds – ma per quanto con cerne gli allenamenti posso garantirvi che mister Modesto non ha mollato la presa un attimo. La squadra ha lavorato tantissimo, arriveremo a domenica preparati in maniera ottimale».





Uno sguardo poi al prossimo match contro il Catanzaro: «Ci aspetta una partita molto, molto difficile. I calabresi non sono partiti bene in campionato ma hanno un’ottima rosa, hanno comprato giocatori forti e saranno sorretti dal loro pubblico per cercare una vittoria che possa avviare la risalita in classifica. Dovremo essere tostissimi per reggere l’urto e uscire dal Ceravolo con un risultato positivo».

Un grande inizio di campionato per il Mantova, ma su quale deve essere l’obiettivo del club, Brutti non ha dubbi: «Crescere, magari anche nelle strutture. Poi quello che arriverà in più sarà ben accetto».

Infine, il ds guarda il confronto con le big del campionato: «Sfidare tre favorite alla promozione come Palermo, Cremonese e Verona, nonché un’ottima squadra come il Modena, con inoltre trasferte su campi difficili come Catanzaro e Chiavari, ci metterà sicuramente a dura prova. Noi comunque dobbiamo pensare a una partita alla volta e ripeto che quella di domenica a Catanzaro sarà davvero difficile»