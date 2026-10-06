Mantova, Brutti: «Sfidare tre favorite alla promozione come Palermo, Cremonese e Verona ci metterà a dura prova»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
brutti

Intervistato ai microfoni di “TeleMantova”, il direttore sportivo del Mantova, Fabio Brutti, ha parlato dell’ottimo inizio di campionato della sua squadra, lanciando uno sguardo a ciò che l’attende alla ripresa dalla sosta.

«La pausa ci ha consentito di recuperare qualche infortunato – spiega il ds – ma per quanto con cerne gli allenamenti posso garantirvi che mister Modesto non ha mollato la presa un attimo. La squadra ha lavorato tantissimo, arriveremo a domenica preparati in maniera ottimale».


Uno sguardo poi al prossimo match contro il Catanzaro: «Ci aspetta una partita molto, molto difficile. I calabresi non sono partiti bene in campionato ma hanno un’ottima rosa, hanno comprato giocatori forti e saranno sorretti dal loro pubblico per cercare una vittoria che possa avviare la risalita in classifica. Dovremo essere tostissimi per reggere l’urto e uscire dal Ceravolo con un risultato positivo».

Un grande inizio di campionato per il Mantova, ma su quale  deve essere l’obiettivo del club, Brutti non ha dubbi: «Crescere, magari anche nelle strutture. Poi quello che arriverà in più sarà ben accetto».

Infine, il ds guarda il confronto con le big del campionato: «Sfidare tre favorite alla promozione come Palermo, Cremonese e Verona, nonché un’ottima squadra come il Modena, con inoltre trasferte su campi difficili come Catanzaro e Chiavari, ci metterà sicuramente a dura prova. Noi comunque dobbiamo pensare a una partita alla volta e ripeto che quella di domenica a Catanzaro sarà davvero difficile»

 

 

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