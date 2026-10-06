Pisa, Bianco: «Se l’epilogo di quest’anno fosse lo stesso dello scorso sarebbe perfetto»

Intervistato ai microfoni di “Brianza in campo”, l’allenatore del Pisa, Paolo Bianco, ha rilasciato alcune dichiarazione sul campionato di Serie B in corso, lanciando uno sguardo anche alla passata stagione.

«Se l’epilogo di quest’anno fosse lo stesso dello scorso sarebbe perfetto – ha dichiarato il tecnico -. Però ogni squadra fa storia a sé e ogni posto è diverso. Bisogna lavorare tantissimo»





Bianco ha poi parlato del nuovo arrivato Marras: «Oltre ad essere un ragazzo spettacolare, è un giocatore di grandissima prospettiva, che ha grandissimi margini. È un giocatore forte che, nel suo percorso, può arrivare a fare la Serie A»

Infine, il tecnico torna a parlare della sua ex squadra, il Monza: «L’unica partita intera che ho visto è stata contro il Sassuolo, le altre per vari motivi non sono riuscito, ma sto vedendo bene la squadra. C’è un allenatore che dà un’identità forte alle proprie squadre e credo che abbia giovani di prospettiva ma di grandissima qualità. Sono convinto che il Monza possa fare un ottimo campionato e alla fine riuscire a mantenere la categoria»